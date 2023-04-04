«Більше військової допомоги в дорозі»: Кулеба після зустрічі з Блінкеном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном – про це він повідомив 4 квітня.

«Радий зустрітися з держсекретарем Блінкеном. Більше військової допомоги в дорозі, аби допомогти Україні звільнити більше території з-під російської окупації. Я вдячний США за непохитну підтримку України», – заявив він.

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Кулеба додав, що сторони також обмінялися думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Наразі голова МЗС перебуває в Брюсселі, де триває зустріч Комісії НАТО – Україна.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив днями, що наступний пакет допомоги США для України буде оголошений цього тижня.