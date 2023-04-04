Однією з тем переговорів у Брюсселі є членство України в НАТО – Кулеба

Проведення Комісії НАТО – Україна є важливим із політичної точки зору, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 4 квітня. Про це він заявив перед початком засідання комісії в Брюсселі, передає пресслужба МЗС.

Кулеба повторив свою тезу, що вступ України до НАТО став би гарантією стратегічної безпеки євроатлантичного простору.

«Проведення Комісії Україна – НАТО є не лише символічною, але і важливою з політичної та практичної точки зору подією. Основна мета переговорів сьогодні – пришвидшення постачання військової допомоги, яка вже була обіцяна Україні, насамперед артилерійських боєприпасів, броньованих машин, і всього, що Україна потребує для успішного контрнаступу», – заявив підкреслив міністр.

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Крім того переговори будуть стосуватися стратегічних планів із забезпечення сталої підтримки України з боку членів НАТО.

«Однією з основних тем переговорів сьогодні буде членство України в НАТО. Сьогодні ми всі вітаємо вступ Фінляндії, який надсилає чіткий сигнал: прийшов час переглянути старі стратегії і переконання. Немає кращого рішення для забезпечення євроатлантичної безпеки в цілому, аніж членство України в Альянсі», – наголосив Кулеба.

Комісія НАТО – Україна зустрічається в Брюсселі 4 квітня. Генеральний секретар Альянсу анонсував, що зустріч буде стосуватися подальшої підтримки України.