Перемога Путіна у війні буде трагедією для України і небезпекою для союзників – генсекретар НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не можна допустити, аби Росія і її президент Володимир Путін перемогли у війні проти України.

«Зараз ми також наполегливо працюємо над збільшенням виробництва (зброї та боєприпасів – ред.), щоб гарантувати: зможемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки робити це надалі – надзвичайно важливо. Це буде трагедія для України, якщо президент Путін переможе, але це також небезпечно для союзників по НАТО. І це моє послання всім нашим союзникам: ми повинні підтримувати Україну, тому що в інтересах нашої безпеки – продемонструвати, що президент Путін не перемагає в Україні», – сказав Столтенберґ.

На його думку, головний виклик полягає у тому, що ця війна зараз стала «війною на виснаження».

«Це означає, що нині відбувається битва логістики, а полягає вона в доставці боєприпасів, зброї та припасів на лінію фронту. Спочатку ми вичерпували власні запаси. Але, звісно, є межа того, як далеко ми в цьому плані можемо зайти», – зазначив очільник НАТО.

Столтенберґ повторив: «Ми заявили, що готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми підтримуємо право України на самооборону або захист української території. Це право, закріплене в статуті ООН. Безсумнівно, те, що ми зараз бачимо – це загарбницька війна проти України, і ми підтримуємо право України на самооборону, і будемо це робити стільки, скільки знадобиться».

У березні стало відомо про рішення ЄС надати Україні значні обсяги боєприпасів. А у НАТО заявили, що збільшують виробництво артилерійських снарядів для ЗСУ.

Раніше США заявили, що прагнуть до тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до суверенітету та інших принципів міжнародного права. Держсекретар Ентоні Блінкен наголошував, що Вашингтон не хоче, аби «Росія відпочила, перегрупувалась і знову атакувала».