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Столтенберґ анонсував зустріч Комісії НАТО – Україна у вівторок

Єнс Столтенберґ зазначив, що невідомо, коли війна закінчиться, проте, коли це станеться, «ми матимемо вжити заходів, аби Україна могла захиститися від майбутньої агресії»

Комісія НАТО – Україна зустрінеться 4 квітня, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ на пресконференції в понеділок.

Про це він заявив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

«Завтра ми проведемо зустріч Комісії НАТО – Україна із міністром закордонних справ (України Дмитром – ред.) Кулебою, аби обговорити агресивну війну Росії та нашу підтримку Києва», – сказав він.

Столтенберґ зазначив, що невідомо, коли війна закінчиться, проте, коли це станеться, «ми матимемо вжити заходів, аби Україна могла захиститися від майбутньої агресії».

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«Ми не можемо дозволити Росії продовжувати підточувати європейську безпеку», – додав він.

Столтенберґ привітав мирний план президента Володимира Зеленського, водночас констатував, що «немає ознак, що президент Путін готується до миру».

«Ми обговоримо, як можемо посилити нашу підтримку, в тому числі посилюючи збройні сили України… Наша підтримка довгострокова. Відтак я очікую, що міністри погодяться почати роботу над розробкою багаторічної програми для України», – заявив генеральний секретар НАТО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив днями, що вступ України до Європейського союзу та НАТО гарантуватиме безпеку європейського континенту.

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