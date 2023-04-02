Американський літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Aries II із позивним KL12 залетів у повітряний простір над Чорним морем, випливає з даних сервісу Flightradar24. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Літак НАТО проводить розвідку біля берегів Румунії.

Раніше американський телеканал CNN повідомив, що після інциденту зі втратою американського дрона біля берегів Криму США направляють свої розвідувальні безпілотники на велику відстань від Криму.

Читайте також: У Криму повідомляють про вибух поблизу авіабази РФ, окупаційна влада каже: працює ППО

Це «безумовно обмежує здатність збирати розвіддані», пов’язані з війною в Україні, повідомив телеканал із посиланням на високопоставленого американського військового.

14 березня в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем два російські винищувачі Су-27 перехопили американський військовий розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту США втратили дрон, який впав у море.