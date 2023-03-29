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Над Чорним морем помітили військові літаки США та Туреччини

Зокрема, над Чорним морем на схід від кордонів Румунії та Болгарії кружляє турецький патрульний літак ATR 72-600 TMPA

Військові літаки Сполучених Штатів і Туреччини помічені в повітряному просторі над Чорним морем – про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії 29 березня з посиланням на дані сервісу Flightradar24.

Над Чорним морем на схід від кордонів Румунії та Болгарії кружляє турецький патрульний літак ATR 72-600 TMPA. Перше таке повітряне судно було поставлене Військово-морським силам Туреччини у грудні 2020 року.

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Крім того, американський літак радіоелектронної розвідки залетів у повітряний простір над Чорним морем.

Lockheed EP-3E Aries II проводить розвідку вздовж узбережжя Румунії північ від порту Констанца. Напередодні над Чорним морем також був помічений цей літак.

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