Військові США змінили маршрути дронів після падіння Reaper, це «обмежує здатність збирати розвіддані» – CNN

Рішення Сполучених Штатів направити свої розвідувальні безпілотники далі на південь над Чорним морем після зіткнення російського літака з американським дроном MQ-9 Reaper «безумовно обмежує нашу здатність збирати розвіддані», пов’язані з війною в Україні, повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого американського військового чиновника.

Політ безпілотників на великій відстані від контрольованих Росією українських територій знижує якість розвідувальних даних, які вони можуть зібрати, пояснив американський військовий чиновник, зазначивши, що супутники-шпигуни можуть певною мірою компенсувати це, але мають менший час над цілями, знову ж таки знижуючи ефективність порівняно з безпілотним спостереженням.

Після зіткнення російського літака з американським безпілотником США стали запускати свої розвідувальні безпілотники південніше та на більшій висоті над Чорним морем, ніж раніше.

Коли телекомпанія CNN уперше повідомила про цю зміну, неназваний американський чиновник сказав, що нові маршрути є частиною зусиль, «щоб не бути надто провокаційними», – адміністрація Байдена продовжує бути обережною, щоб уникнути будь-яких інцидентів, які можуть перерости в прямий конфлікт з російськими військами. Посадовець сказав, що польоти безпілотників продовжуватимуться таким чином «поки що», але додав, що вже є «апетит» повернутися до маршрутів ближче до контрольованої Росією території.

Після зіткнення з американським безпілотником MQ-9 Reaper 14 березня офіційні особи США неодноразово заявляли, що американські безпілотники продовжать літати в міжнародному повітряному просторі. Однак нові маршрути цих польотів розташовані на відстані більш як 40 морських миль від українського узбережжя, а не 12 морських миль, які зазвичай визнаються межею повітряного простору країни.

Збиття безпілотника стало першим випадком прямого фізичного контакту військових літаків Росії та США з моменту вторгнення Москви в Україну.