У Фінляндії опозиційна партія оголосила про перемогу на виборах

У Фінляндії на парламентських виборах 2 квітня з невеликим відривом перемагає опозиційна Національна коаліційна партія (НКП) на чолі з Петтері Орпо.

За даними громадського мовника Yle, після остаточного підбиття підсумків НКП може отримати в парламенті в 200-місному фінському парламенті 48 мандатів – на два більше, ніж націоналістична партія «Справжні фіни». Соціал-демократичній партії нинішнього прем’єр-міністра Фінляндії Санни Марін, з високою ймовірністю, дістанеться третє місце і 43 депутатські крісла, повідомляє Reuters.

Після того, як виборча комісія країни підрахувала понад 97 відсотків поданих бюлетенів, Associated Press повідомила, що правоцентристська НКП оголосила про перемогу на виборах і що має 20,7% голосів. Далі йдуть «Справжні фіни» – 20,1%, а соціал-демократи мають 19,9% голосів підтримки.

Остаточні результати виборів мають оголосити 5 квітня.

Санна Марін уже визнала поразку.

У разі перемоги НКП її голова Орпо матиме перший шанс сформувати коаліцію. Партія лідирувала в опитуваннях майже два роки, хоча останніми місяцями її перевага зменшувалася. Національна коаліційна партія обіцяла у разі приходу до влади скоротити витрати та зупинити зростання державного боргу.

Орпо сказав, що готовий вести переговори з усіма партіями, щоб отримати більшість у парламенті Фінляндії, тоді як Марін зазначила, що може увійти до коаліції з Орпо, але не з націоналістами із «Справжніх фінів». Для формування уряду потрібно, щоб коаліція набрала понад 100 місць.

Коли чотири роки тому нині 37-річна Санна Марін очолила фінський уряд, вона стала наймолодшим у світі прем’єр-міністром, а всіма п’ятьма партіями, що увійшли до коаліції, керували жінки. За Марін країна розпочала процес вступу до НАТО – у відповідь на російське повномасштабне вторгнення в Україну. При цьому аналітики кажуть, що війна в Україні мала невеликий вплив на нинішню виборчу кампанію у Фінляндії.