Фінляндія: російська агентурна мережа в країні скоротилася

Фінська служба безпеки та розвідки (SUPO) повідомила, що у 2022 році послабила розвідувальну діяльність Росії в країні. Про це йдеться у доповіді служби.

«Російська розвідувальна служба скоротилася вдвічі порівняно з минулим роком. Основною причиною цього скорочення стало висилання офіцерів розвідки та відмови у наданні віз», – заявив голова служби Антті Пелттарі.

Згідно із заявою Пелттарі, офіцери розвідки працювали під дипломатичним прикриттям, їхня активність ускладнена тим, що Фінляндія обмежила вʼїзд до країни для росіян.

Як стверджує голова SUPO, Росія після скорочення розвідувальної служби та браку агентів у 2022 році стала активніше використовувати кібершпигунство.

Фінляндія у вересні 2022 року закрила кордон із Росією, а також скоротила кількість віз, які видаються російським громадянам. Ця країна подала заявку на вступ до НАТО разом зі Швецією на тлі військового вторгнення Росії до України. До цього дві країни дотримувалися нейтралітету і не вступали у військові союзи.