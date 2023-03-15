Ердоган підтвердив прихильність до заявки Фінляндії в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив в Анкарі 15 березня, що його країна «дотримуватиметься обіцянки, яку вона дала» щодо вступу Фінляндії до оборонного альянсу НАТО. Про це повідомляє агенція DPA.

«Якщо буде Божа воля... ми виконаємо свою частину», – сказав Ердоган, відповідаючи на запитання, чи турецький парламент наступного тижня розпочне обговорення ратифікації розширення НАТО. «Ми зустрінемося з президентом (Фінляндії Саулі Нійністе – ред.) в п’ятницю... і тоді зробимо все, що необхідно», – додав Ердоган, маючи на увазі запланований на 17 березня візит фінського президента до Туреччини.

Офіс Нійністе заявив 15 березня, що президент планує вирушити на південний схід Туреччини, який постраждав від землетрусу, 16 березня і провести переговори з Ердоганом у Стамбулі наступного дня. Візит буде зосереджений на двосторонніх відносинах між двома країнами та вступі Фінляндії та Швеції до НАТО, повідомили в офісі Нійністе в середу. Також буде присутній міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Фінляндія та Швеція подали заявку на членство у військовому альянсі близько 10 місяців тому. За винятком Угорщини та Туреччини, усі 30 нинішніх членів НАТО відтоді ратифікували протоколи про їхнє приєднання. Анкара блокує приєднання, посилаючись на те, що вона вважає недостатньою боротьбу з тероризмом серед претендентів на вступ до НАТО. За деякими повідомленнями, Туреччина воліє спочатку дозволити Фінляндії приєднатися до НАТО, а згодом вирішити питання і зі Швецією.