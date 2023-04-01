ЗМІ: Ердоган затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган затвердив рішення парламенту щодо ратифікації членства Фінляндії в Північноатлантичному альянсі, пише 1 квітня видання Yle.

У президента Ердогана було 15 днів, щоб підтвердити рішення парламенту, уточнили журналісти.

Парламент Туреччини 30 березня ратифікував заявку Фінляндії на вступ до НАТО, усунувши останню перешкоду на шляху до вступу країни до Альянсу. За кілька днів до цього парламент Угорщини також схвалив приєднання Гельсінкі.

Угорщина й Туреччина стали останніми із 30 країн НАТО, які ратифікували договір про вступ Фінляндії в Північноатлантичний альянс.

Раніше президент Фінляндії Саулі Ніїністе підписав закони про вступ країни до НАТО, що стало завершальним процесом ратифікації на національному рівні, який необхідний для приєднання країни до НАТО.



1 березня рішення про приєднання до Північноатлантичного альянсу затвердив парламент Фінляндії.



29 червня 2022 року країни НАТО вирішили офіційно запросити стати членами Альянсу Фінляндію та Швецію, які раніше відмовилися від нейтралітету та вирішили вступити в НАТО з міркувань безпеки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Спочатку Туреччина заблокувала переговори про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу. Однак пізніше Туреччина, Швеція та Фінляндія уклали угоду з безпеки, яка розблокувала процес їхнього приєднання до організації.



Серед питань Анкари до потенційних партнерів Альянсу була підтримка ними «Робітничої партії Курдистану», яка в Туреччині вважається терористичною групою. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ оголосив, що в рамках угоди Анкара домоглася від Швеції та Фінляндії обіцянки про екстрадицію до Туреччини звинувачених Стамбулом у тероризмі мігрантів.