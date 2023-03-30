Парламент Туреччини ратифікував членство Фінляндії в НАТО

Парламент Туреччини 30 березня ратифікував заявку Фінляндії на вступ до НАТО, усунувши останню перешкоду на шляху до вступу країни до Альянсу.

Як повідомляє агентство AP, усі 276 присутніх законодавців одноголосно проголосували за заявку Фінляндії через кілька днів після того, як парламент Угорщини також схвалив приєднання Гельсінкі.

Угорщина й Туреччина стали останніми із 30-ти країн НАТО, які ратифікували договір про вступ Фінляндії в Альянс.

Раніше президент Фінляндії Саулі Ніїністе підписав закони про вступ країни до НАТО, що стало завершальним процесом ратифікації на національному рівні, який необхідний для приєднання країни до НАТО.



1 березня рішення про приєднання до Північноатлантичного альянсу затвердив парламент Фінляндії.



29 червня 2022 року країни НАТО вирішили офіційно запросити стати членами Альянсу Фінляндію та Швецію, які раніше відмовилися від нейтралітету та вирішили вступити в НАТО з міркувань безпеки після нападу Росії на Україну.



Спочатку Туреччина заблокувала переговори про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу. Однак пізніше Туреччина, Швеція та Фінляндія уклали угоду з безпеки, яка розблокувала процес їхнього приєднання до організації.



Серед питань Анкари до потенційних партнерів Альянсу була підтримка ними «Робітничої партії Курдистану», яка в Туреччині вважається терористичною групою. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ оголосив, що в рамках угоди Анкара домоглася від Швеції та Фінляндії обіцянки про екстрадицію до Туреччини звинувачених Стамбулом у тероризмі мігрантів.