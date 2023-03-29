Швеція викликає посла Росії через заяву, що після вступу в НАТО вона стане «законною мішенню» для РФ

Міністерство закордонних справ Швеції повідомило 29 березня, що викличе посла Росії в Стокгольмі через «спробу втручання» в процес подання заявки Швеції на вступ до НАТО.

Російський посол у заяві на сайті посольства РФ зазначив, що приєднання до НАТО зробить Швецію і Фінляндію «законною мішенню для російських заходів у відповідь, у тому числі військового характеру».

Речник Міністерства закордонних справ Швеції повідомив агентству Reuters, що посла викличуть до МЗС.

Цього місяця парламент Швеції офіційно схвалив вступ країни до НАТО.

Швеція розпочала переговори щодо вступу до НАТО у травні минулого року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, на основі консенсусу найбільших політичних сил.

Наразі договір про вступ країни до Альянсу ратифікували 28 країн НАТО з 30. Очікується, що Угорщина зробить це найближчим часом, проте згоди Туреччини на вступ Швеції до НАТО поки не отримано.

Голосування шведського парламенту формально підтвердило завершення періоду нейтралітету, який тривав понад 200 років, у тому числі в роки світових воєн і під час Холодної війни.

Швеція має намір вступити до НАТО разом із сусідньою Фінляндією, яка також відмовилася від традиційного нейтралітету після російського вторгнення до України.