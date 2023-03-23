Швеція хоче пояснень від Угорщини щодо затримки розгляду заявки про вступ у НАТО

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив 23 березня, що він буде просити пояснень від Угорщини щодо того, чому вона затримує ратифікацію шведської заявки на вступ до НАТО.

«Я збираюся запитати, чому вони зараз відокремлюють Швецію від Фінляндії. Це сигнали, які ми не отримували раніше, тому я точно збираюся порушити це питання з (Віктором) Орбаном сьогодні», – сказав Крістерссон громадському мовнику Sveriges Radio.

Раніше владна партія Угорщини «Фідес» заявила, що парламент країни 27 березня голосуватиме щодо заявки Фінляндії про вступ до НАТО. Водночас щодо заявки Швеції рішення обіцяють ухвалити «пізніше».

Напередодні парламент Швеції офіційно схвалив вступ країни до НАТО.

Швеція розпочала переговори щодо вступу до НАТО у травні минулого року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, на основі консенсусу найбільших політичних сил.

Наразі договір про вступ країни до Альянсу ратифікували 28 країн НАТО з 30. Очікується, що Угорщина зробить це найближчим часом, проте згоди Туреччини на вступ Швеції до НАТО поки не отримано.

Голосування шведського парламенту формально підтвердило завершення періоду нейтралітету, який тривав понад 200 років, у тому числі в роки світових воєн і під час Холодної війни.

Швеція має намір вступити до НАТО разом із сусідньою Фінляндією, яка також відмовилася від традиційного нейтралітету після російського вторгнення до України.