Помпео розповів про стратегію США у війні Росії проти України

«Виграти і зберегти суверенітет України» – так на запитання про стратегію США у війні Росії проти України відповів 70-й державний секретар США Майк Помпео під час свого візиту до Києва. Він узяв участь у публічній дискусії на тему «Підтримка України Сполученими Штатами Америки – що треба зробити і чому це важливо».

Відповідаючи на запитання, яка стратегія США – виграти у війні чи щоб Україна послабила Росію, Помпео заявив: «Виграти».

Він додав, що послаблення Росії не є нинішньою метою, натомість вважає, що працювати слід над безпековими механізмами у світі.

«Може бути, що у результаті Росія стає слабшою, але це не мета саме зараз. Мета полягає в тому, щоб зберегти і захистити український суверенітет. Щодо другої мети, яка має значення для вас і для Сполучених Штатів Америки, вона полягає в тому, щоб механізм безпеки, архітектура безпеки після цього дала нам ще 70 років без великої сухопутної війни в Європі», – зазначив Майк Помпео.

Американський політик переконаний, набір заходів та домовленостей щодо безпеки має бути таким, щоб унеможливити повторні воєнні дії з боку Російської Федерації. В цьому зацікавлені Сполучені Штати.

«Я ретельно прочитав Будапештський меморандум. І у 1994 році його явно було недостатньо. Потрібен був набір заходів щодо безпеки. Ми можемо багато сперечатися про НАТО, хай інші вирішують це. Але має бути набір домовленостей і заходів щодо безпеки, які однозначно даватимуть зрозуміти, що Володимир Путін не зможе зробити цього знову. Це важливо для вас. Це, безумовно, має значення для Сполучених Штатів після всієї допомоги, що ми надавали вам протягом останніх 13 місяців», – резюмував американський дипломат.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії США підтримують Україну, надаючи військову та фінансову допомогу. Вашингтон неодноразово заявляв, що така підтримка триватиме стільки, скільки це буде потрібно.