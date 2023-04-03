Блінкен та Лавров обговорили арешт журналіста Гершковича

Голови зовнішньополітичних відомств США та Росії Ентоні Блінкен та Сергій Лавров у неділю провели бесіду телефоном, під час якої керівник американської дипломатії закликав негайно звільнити заарештованого судом у Москві за звинуваченням у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Блінкен висловив «серйозну стурбованість» через затриманням Гершковича та закликав до його негайного звільнення, повідомили у Держдепартаменті США. Також Блінкен зажадав негайного звільнення Пола Вілана, якого, як йдеться в заяві, затримано неправомірно.

З повідомлення російського МЗС у Telegram з приводу розмови випливає, що Сергій Лавров вказав Блінкену на «необхідність поважати рішення російської влади». «Підкреслено неприпустимість нагнітання офіційними особами у Вашингтоні та західними ЗМІ ажіотажу з явним наміром надати...справі політичного забарвлення», – йдеться у повідомленні МЗС Росії.

Лавров зазначив, що американського журналіста «взяли на місці злочину». Раніше про це говорив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

У четвер Лефортовський суд Москви заарештував Евана Гершковича на два місяці, до 29 травня. Раніше того ж дня стало відомо про його затримання в Єкатеринбурзі. ФСБ стверджує, що журналіст «за завданням США займався збором даних, що є держтаємницею, про одне з підприємств російського ВПК». Подробиці при цьому не наводилися. Гершковичеву загрожує до 20 років позбавлення волі.

Держдепартамент заявив, що працює над отриманням консульського доступу до відправленого в СІЗО журналіста.

Білий дім відкинув звинувачення у шпигунстві на адресу американського громадянина Евана Гершковича як безглузді і заявив, що вважати ці звинувачення виправданими немає жодних підстав. Звільнити журналіста закликали президент США Джо Байден та редакція The Wall Street Journal.