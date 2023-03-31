США не змогли отримати доступ до затриманого в Росії журналіста WSJ – Кірбі

Адміністрація президента США Джо Байдена досі працює над забезпеченням зустрічі із затриманим американським журналістом Еваном Гершковичем, який утримується в російській в’язниці Лефортово в Москві.



Представники США звинувачення Росії в шпигунстві проти журналіста назвали «смішними» і «абсолютно безглуздими».



«Ми не змогли отримати консульський доступ, ніхто з нашого посольства не зміг зустрітися з ним», – сказав CNN Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США. – «Звичайно, ми продовжуємо над цим працювати, доки не зможемо отримати консульський доступ, щоб самостійно переконатися, як у нього справи».



Раніше США застерегли громадян США від поїздок до Росії. Кірбі наголосив, що ці рекомендації стосуються навіть журналістів, які працюють в країні.



«Американцям зараз не час бути в Росії. Якщо ви зараз у Росії – у справах чи у відпустці – вам потрібно виїхати зараз. Це не найкраще місце для вас, навіть якщо ви працюючий журналіст. Росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян», – додав Кірбі.

Читайте також: The Wall Street Journal закликає вислати посла РФ і всіх російських журналістів зі США

30 березня стало відомо, що журналіст, який близько шести років працює в Росії, зник у Єкатеринбурзі під час підготовки матеріалу про ПВК «Вагнер».

Пізніше Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання за підозрою у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Спецлужба стверджує, що журналіст за завданням США займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК. Підприємство у повідомленні не названо.

Видання «Медуза» з посиланням на колегу кореспондента WSJ повідомило, що той їздив до Нижнього Тагілу. Там розташований танковий «Уралвагонзавод» і ще кілька підприємств військово-промислового комплексу. «Верстка» зазначає, що у Свердловській області РФ розташовано понад 100 заводів та підприємств, які працюють на держоборонзамовлення.

Еван Гершкович став першим із 1986 року американським журналістом, якого Москва звинуватила в шпигунстві. Ще за часів СРСР за аналогічним звинуваченням затримали репортера Ніка Данілова.