Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

ФСБ Росії заявила про арешт журналіста WSJ за звинуваченням у шпигунстві

У ФСБ заявили, що Гершкович за завданням зі США «збирав відомості про одне з підприємств російського військово-промислового комплексу, які становлять державну таємницю»

В Єкатеринбурзі заарештовано кореспондента The Wall Street Journal за звинуваченням у шпигунстві, повідомила 30 березня ФСБ Росії.

Журналіст Еван Гершкович кілька тижнів перебував у цьому російському місті, пишучи про ставлення росіян до війни проти України і до групи найманців ПВК «Вагнер».

У ФСБ заявили, що Гершкович за завданням зі США «збирав відомості про одне з підприємств російського військово-промислового комплексу, які становлять державну таємницю».

Проти Гершковича відкрили справу про шпигунство, йдеться в повідомленні ФСБ.

Як повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»), Еван Гершкович близько шести років живе у Москві, висвітлюючи події в Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal.

Раніше він працював у Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times.

Останню статтю за авторством Гершковича The Wall Street Journal опублікувала 28 березня. Видання зникнення журналіста наразі не коментувало.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG