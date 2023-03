ФСБ Росії заявила про арешт журналіста WSJ за звинуваченням у шпигунстві

В Єкатеринбурзі заарештовано кореспондента The Wall Street Journal за звинуваченням у шпигунстві, повідомила 30 березня ФСБ Росії.

Журналіст Еван Гершкович кілька тижнів перебував у цьому російському місті, пишучи про ставлення росіян до війни проти України і до групи найманців ПВК «Вагнер».

У ФСБ заявили, що Гершкович за завданням зі США «збирав відомості про одне з підприємств російського військово-промислового комплексу, які становлять державну таємницю».

Проти Гершковича відкрили справу про шпигунство, йдеться в повідомленні ФСБ.

Як повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»), Еван Гершкович близько шести років живе у Москві, висвітлюючи події в Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal.

Раніше він працював у Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times.

Останню статтю за авторством Гершковича The Wall Street Journal опублікувала 28 березня. Видання зникнення журналіста наразі не коментувало.