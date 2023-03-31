The Wall Street Journal закликає вислати посла РФ і всіх російських журналістів зі США

Американська газета The Wall Street Journal опублікувала редакційну статтю, присвячену затриманню репортера видання Евана Гершковича в російському Єкатеринбурзі.

Редакція закликала адміністрацію Джо Байдена домагатися звільнення журналіста, а також розглянути можливість «дипломатичної та політичної ескалації» з Росією.

«Висилання посла Росії до США, а також усіх російських журналістів, які працюють тут, буде мінімумом, на який можна очікувати. Перший обовʼязок уряду США – захищати своїх громадян, і зараз багато урядів вважають, що можуть безкарно заарештовувати і саджати у вʼязницю американців», – ідеться у матеріалі.

Еван Гершкович став першим із 1986 року американським журналістом, якого Москва звинуватила в шпигунстві. Ще за часів СРСР за аналогічним звинуваченням затримали репортера Ніка Данілова.