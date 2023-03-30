США «глибоко стурбовані» затриманням у Росії американського журналіста – Блінкен

Американська влада «глибоко стурбована затриманням Росією американського журналіста». Про це 30 березня після арешту репортера Wall Street Journal Евана Гершковича заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він сказав, що Держдепартамент підтримує контакти з Wall Street Journal.

«Щоразу, коли громадянина США затримують за кордоном, ми негайно звертаємося до консульства та прагнемо надати всю належну підтримку. Ми рішуче засуджуємо спроби Кремля залякувати, репресувати та карати журналістів і представників громадянського суспільства», – йдеться у заяві.

Еван Гершкович став першим із 1986 року американським журналістом, якого Москва звинуватила в шпигунстві. Ще за часів СРСР за аналогічним звинуваченням затримали репортера Ніка Данілова.