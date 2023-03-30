«Репортери без кордонів» засудили затримання журналіста WSJ у Росії, назвавши це помстою за його роботу

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» засудила затримання в Росії за звинуваченням у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

«[Гершкович] проводив розслідування щодо ПВК «Вагнер». «Репортери без кордонів» стурбовані тим, що виглядає «відплатою»: журналісти не повинні ставати мішенню!» – йдеться у заяві правозахисної групи.

Редакція WSJ також висловила глибоке занепокоєння через затримання журналіста. У заяві йдеться про те, що газета «категорично заперечує» звинувачення і вимагає негайного звільнення свого репортера.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Гершковича «взяли на місці злочину». Доказів своїм словам він не навів.

30 березня стало відомо, що журналіст, який близько шести років працює в Росії, зник у Єкатеринбурзі під час підготовки матеріалу про ПВК «Вагнер».

Пізніше Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання за підозрою у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Спецлужба стверджує, що журналіст за завданням США займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК. Підприємство у повідомленні не названо.

Видання «Медуза» з посиланням на колегу кореспондента WSJ повідомило, що той їздив до Нижнього Тагілу. Там розташований танковий «Уралвагонзавод» і ще кілька підприємств військово-промислового комплексу. «Верстка» зазначає, що у Свердловській області РФ розташовано понад 100 заводів та підприємств, які працюють на держоборонзамовлення. «Комерсант» пише, що Гершковича доправлять до Москви і помістять у СІЗО «Лефортово».

У липні Росія разом із Венесуелою, Іраном, Китаєм, КНДР і М’янмою потрапила до складеного Держдепартаментом США списку країн з підвищеним ризиком неправомірного затримання американців. Американські експерти прямо звинувачують Москву у захопленні заручників для тиску на Вашингтон та обміну їх на заарештованих за кримінальними статтями росіян.

Останню статтю за авторством Гершковича його видання опублікувало 28 березня. У грудні у виданні вийшов матеріал про те, як президент Росії Володимир Путін отримує інформацію про війну в Україні, над яким працював журналіст. У тексті стверджувалося, що інформація редагується ФСБ Росії, внаслідок чого Путін не отримує повної інформації про провали армії.