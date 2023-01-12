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Росія звільнила ексвійськового США після року ув’язнення за звинуваченням у незаконному перетині кордону – CNN

Тейлор Дадлі, його мати Шеллі та правозахисник Джонатан Френкс

У Росії звільнили колишнього морського піхотинця США Тейлора Дадлі, затриманого минулого року за незаконний перетин кордону. Як передаєCNN, Дадлі привезли до російсько-польського кордону та передали американській стороні на одному з пунктів пропуску.

«Наразі Дадлі – на шляху додому разом із командою Центру імені Річардсона та своєю матір’ю Шеллі», – повідомили в Центрі за глобальну взаємодію імені Білла Річардсона, за участю якого велися переговори про звільнення чоловіка.

Представник родини Дадлі, правозахисник Джонатан Френкс повідомив у твітері, що Тейлор із матір’ю незабаром прибудуть до Вашингтона.

Ексморпіха США, за інформацією CNN, затримали у квітні минулого року під час спроби в’їхати до Калінінграда з території Польщі. До Польщі Дадлі приїхав на музичний фестиваль. Чому він намагався в’їхати на територію РФ, – невідомо.

Декілька громадян США, як і раніше, перебувають під вартою в Росії, зокрема Пол Вілан, колишній морський піхотинець США. Його заарештували в Москві в грудні 2019 року і засудили до 16 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві. Торік США запропонували обміняти Вілана та Брітні Грайнер, зірку американського баскетболу, на торговця зброєю Віктора Бута, але Росія погодилася звільнити лише Грайнер.

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