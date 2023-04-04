НАТО не фіксує змін у ядерній політиці Росії на тлі «небезпечної» риторики Путіна – Столентеберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 4 квітня прокоментував останні заяви президента Росії Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

«Ядерна риторика президента Путіна протягом останнього року і до вторгнення небезпечна і легковажна, і ми чітко на це вказували знову й знову. Ми також чітко вказували, що ядерну війну неможливо виграти», – заявив він, спілкуючись із журналістами перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі.

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Столтенберґ також вказав на те, що НАТО «залишається ядерним союзом».

«Звичайно, ми уважно стежимо за тим, що робить Росія, і досі не бачили змін у ядерному положенні Росії, які б вимагали змін у нашому положенні. Але ми залишаємося пильними, ми уважно відстежуємо, що вони роблять, і ми зробимо необхідні кроки, аби завжди бути певними, що у всіх союзників є засоби надійного стримування. Знову ж, метою не є спровокувати конфлікт, метою є зберегти мир, запобігти непорозумінням і прорахункам у Москві щодо нашої готовності захистити наших союзників», – сказав генеральний секретар.

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Президент Росії Володимир Путін оголосив 25 березня, що Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі – про це нібито просив Олександр Лукашенко. За словами Путіна, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї і Мінську також передадуть ракетний комплекс «Іскандер» та літаки, які можуть використовувати ядерне озброєння.

Ця заява викликала різку реакцію на Заході, включно з НАТО, яке засудило цей крок як «небезпечний і безвідповідальний», а Литва закликала до нових санкцій проти Росії.