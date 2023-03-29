Росія припинила ділитися зі США інформацією про ракетні випробування

Росія більше не буде завчасно сповіщати США про свої ракетні випробування, як це передбачено ядерною угодою, яку Кремль призупинив, заявив російським інформаційним агентствам заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

За його словами, Москва припинила всі обміни інформацією з Вашингтоном за останнім договором про ядерну зброю.

Читайте також: США збираються приховати деякі ядерні дані від Росії після призупинення Москвою договору про СНО

Президент Росії Володимир Путін наприкінці лютого підписав закон про призупинення участі країни в договорі зі США щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Згідно із законом, рішення про поновлення участі Росії в угоді зможе ухвалити президент. Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.



Про рішення призупинити участь Росії у договорі Путін оголосив у посланні до Федеральних зборів. Вже наступного дня, 22 лютого, законопроект одноголосно ухвалила Держдума та схвалила Рада Федерації.

Путін оголосив про це рішення після відмови Росії відновити передбачені договором обопільні інспекції міжконтинентальних балістичних ракет. Інспекції було перервано у 2020 році після початку пандемії COVID-19. У листопаді 2022 року США закликали провести переговори щодо умов поновлення інспекцій, але Москва відповіла відмовою.