США збираються приховати деякі ядерні дані від Росії після призупинення Москвою договору про СНО

Сполучені Штати повідомили Росії, що не будуть надавати деякі дані про свої ядерні сили у відповідь на призупинення Москвою участі в договорі про ядерні озброєння СНО.

Хоча Росія офіційно не вийшла з договору, який обмежує розгорнуті стратегічні ядерні арсенали обох сторін, призупинення участі ставить під загрозу договір про контроль над озброєннями.

Як повідомляє агенція Reuters, представник Білого дому заявив, що згідно з міжнародним правом Сполучені Штати мають право реагувати на порушення Росією договору «вжиттям пропорційних і зворотних заходів, щоб змусити Росію повернутися до виконання своїх зобов’язань».

Президент Росії Володимир Путін наприкінці лютого підписав закон про призупинення участі країни в договорі зі США щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Згідно із законом, рішення про поновлення участі Росії в угоді зможе ухвалити президент. Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.



Про рішення призупинити участь Росії у договорі Путін оголосив у посланні до Федеральних зборів. Вже наступного дня, 22 лютого, законопроект одноголосно ухвалила Держдума та схвалила Рада Федерації.

Путін оголосив про це рішення після відмови Росії відновити передбачені договором обопільні інспекції міжконтинентальних балістичних ракет. Інспекції було перервано у 2020 році після початку пандемії COVID-19. У листопаді 2022 року США закликали провести переговори щодо умов поновлення інспекцій, але Москва відповіла відмовою.