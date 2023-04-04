Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії підготовку 11-го пакету санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн – про це він повідомив 4 квітня.
«Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє. Торкнулися інших питань підтримки України, зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії», – заявив він.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також прокоментувала розмову, вказавши на те, що вона мала місце напередодні її візиту до Китаю.
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«Україна буде важливою темою моїх зустрічей із президентом Сі та прем’єром Лі. ЄС хоче справедливого миру, який поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України», – додала вона.
За рік повномасштабного вторгнення Росії до України ЄС вже ухвалив 10 санкційних пакетів. Напередодні спецпосланник ЄС Девід О’Салліван заявив, що після ухвалення 10-го пакету санкцій ЄС планує змістити акцент на забезпечення дотримання вже чинних обмежень.
25 лютого Європейський союз офіційно затвердив новий десятий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. До списку включено 121 фізичну та юридичну особу. Пакет передбачає скорочення експорту промислових товарів на 11 мільярдів євро. Для Росії відтепер ускладнюється отримання деталей для авіаційних двигунів, антен та іншої електроніки.
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