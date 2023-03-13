Компанії ЄС можуть свідомо допомагати Росії обходити санкції – посол України в Євросоюзі

Росія намагається обходити санкції, закуповуючи європейські товари через треті країни. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

«Якщо проаналізувати зараз динаміку торгівлі між ЄС і окремими середньоазійськими державами чи то Туреччиною, ми бачимо незрозумілий навіть для фахівців різкий ріст закупівлі того чи іншого обладнання цими країнами. Побутової техніки чи електронного обладнання, яке в тому числі може використовуватися і у військових цілях. Тому ставиться питання про експортний контроль», – зауважив Ченцов.

Дипломат зазначив, що для закриття обхідних торговельних шляхів мають між собою координуватися країни ЄС, «Група Семи» також інші партнери, які могли би обмежувати цей експорт до Росії.

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«Можна, звичайно, робити це на рівні схвалення адміністративних процедур, коли державні органи будуть слідкувати – по суті, створювати систему експортного контролю… Можна цей тягар відповідальності також покладати на бізнеси… Тобто – змусити компанії, які продають обладнання в треті країни, особливо ті, які можуть підозрюватися чи є прецеденти, що вони допомагають Росії в обходженні санкцій, по суті, підписувати декларації і брати зобов’язання з їхніх партнерів, що цей товар не піде в Російську Федерацію», – припустив Ченцов.

Він також припустив, що в протидію обходу санкцій можуть включатися банки:

«Таким чином, якщо або компанії, або банки, які будуть пропускати платежі – виявиться, що вони порушили цей режим, відповідно, державні органи зможуть притягнути їх до відповідальності».

Україна, додав дипломат, розраховує, що ЄС проявить і гнучкість, і відповідальність.

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«На сьогодні є багато фактів, які свідчать про те, що компанії ЄС свідомо йдуть на таку співпрацю. Ми маємо це обмежити», – резюмував посол.

ЄС та його союзники нині дедалі більше уваги приділяють запобіганню обходу санкцій.

США також посилюють тиск на Туреччину й ОАЕ для обмеження торгових потоків із Росією. Туреччина призупинила транзит товарів, що підпадають під санкції, до Росії, але зберігаються побоювання, що продукція, продана на турецький ринок, у результаті може бути реекспортована, сказав один зі співрозмовників агентства.

25 лютого Європейський союз схвалив нові санкції проти Росії за напад на Україну. Десятий за рахунком санкційний пакет передбачає скорочення експорту промислових товарів на 11 мільярдів євро. ЄС оголосив, що до Росії більше не поставляються жодні технології, які можуть бути використані у військових цілях.