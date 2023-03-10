NYT: через зростання цін Росія заробила понад мільярд доларів від експорту ядерного палива минулого року

За останній рік вартість поставок ядерного палива зросла, внаслідок чого понад мільярд доларів від експорту надійшло до російського бюджету, пише видання The New York Times з посиланням на звіт Королівського інституту обʼєднаних служб – дослідницької організації з безпеки в Лондоні.



Росія через свою гігантську державну атомну енергетичну компанію «Росатом» домінує у світовому ланцюжку ядерних поставок. За даними видання, у 2021 році «Росатом» був третім за величиною постачальником урану в Європі, на нього припадало 20 відсотків від загального обсягу.

У п'яти країнах Європейського Союзу кожен реактор – загалом 18 – побудований Росією. Незважаючи на це, від початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року деякі європейські країни почали шукати альтернативу. Наприклад, чеська енергетична компанія CEZ підписала контракти з компаніями Westinghouse та Framatome на постачання тепловидільних збірок для свого заводу в Темеліні.

Фінляндія скасувала проект з «Росатомом» щодо будівництва ядерного реактора та найняла Westinghouse для проектування, ліцензування та постачання нового типу палива для свого заводу. Словаччина та навіть Угорщина – найближчий союзник Росії в Європейському Союзі – також звернулися до постачальників альтернативного палива.

Але навіть з урахуванням нових угод з неросійськими джерелами, поставки не почнуться щонайменше рік, а в деяких випадках і кілька років.

The New York Times зауважує, що за наявності невеликої кількості готових альтернатив санкції проти «Росатома» не отримали підтримки. Україна вже протягом тривалого часу закликає ЄС застосувати санкції щодо російської атомної енергетики, зокрема, щодо «Росатома», який намагається привласнити окуповану російськими військами українську Запорізьку атомну електростанцію.