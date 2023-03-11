Зеленський про нові санкції: рішення «закриває схеми на десятки мільярдів»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що введене ним у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про запровадження нових санкцій «закриває схеми на десятки мільярдів» гривень.

Як заявив голова держави у вечірньому зверненні, рішення готувалося певний час, воно – «ґрунтовно пропрацьоване».

«Є новий наш санкційний крок проти фізичних і юридичних осіб, повʼязаних із державою-злом. Відповідний указ оприлюднений. Це понад 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави і фінансували різні російські комбінації», – сказав Зеленський.

Він додав, що це «не останнє таке рішення».

Напередодні ввечері був оприлюднений відповідний указ президента.

Серед майже 300 компаній, щодо яких застосовуються санкції є низка букмекерських компаній, зареєстрованих в Росії, наприклад – «Спортлото», «СпортБет», «Фортуна», «Перша міжнародна букмекерська компанія» та інші. Під обмеження також потрапила зареєстрована в Україні компанія Parimatch.

У липні минулого року на сайті президента була зареєстрована петиція щодо надання ліцензії ТОВ «Твоя беттінгова компанія»(зареєстрована в Україні) на ведення букмекерської діяльності під російським брендом 1xBet. Автори петиції закликали анулювати ліцензію.

Нині компанія «Твоя беттінгова компанія» потрапила під санкції РНБО.

Водночас у ТОВ «Паріматч» заявили про несправедливість запровадження проти них санкцій і закликали провести додаткову перевірку.

«Це спланована кампанія проти ТОВ «Паріматч» і колективу, бренду Parimatch і проти всього українського бізнесу загалом. Ми звертаємося до президента України... просимо доручити перевірити викладені факти та здійснити відповідні дії щодо всіх неправомірних порушень із боку Служби безпеки України», – йдеться в заяві компанії, оприлюдненій 11 березня, яку цитує агентство «Інтерфакс».

У компанії додали, що після отримання в березні 2021 року ліцензій на провадження букмекерської діяльності й онлайн-казино вона сплатила понад 850 мільйонів гривень податків, зборів і ліцензійних платежів до держбюджету України, і що «від початку повномасштабної війни бренд Parimatch припинив діяльність на території Росії, заборонив використання бренду, технічних рішень компанії та будь-яку присутність на території країни-агресора».