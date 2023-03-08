Зеленський анонсував санкції проти тих, «хто намагається послаблювати державу»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 березня анонсував ухвалення санкцій для захисту внутрішньої безпеки країни.

«Готуємо й нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства», – сказав Зеленський.

За його словами, невдовзі відбудеться нове засідання Ради національної безпеки й оборони, і є відповідні проєкти санкційних рішень.

«Внутрішня безпека України – теж перший пріоритет», – сказав президент.

Наприкінці лютого Зеленський повідомив, що підписав три укази про введення в дію антиросійських санкцій РНБО.



Укази стосуються громадян РФ, які: