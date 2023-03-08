Зеленський анонсував санкції проти тих, «хто намагається послаблювати державу»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 березня анонсував ухвалення санкцій для захисту внутрішньої безпеки країни.
«Готуємо й нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства», – сказав Зеленський.
За його словами, невдовзі відбудеться нове засідання Ради національної безпеки й оборони, і є відповідні проєкти санкційних рішень.
«Внутрішня безпека України – теж перший пріоритет», – сказав президент.
Наприкінці лютого Зеленський повідомив, що підписав три укази про введення в дію антиросійських санкцій РНБО.
Укази стосуються громадян РФ, які:
- причетні до викрадення українських дітей;
- є представниками сфери спорту РФ, які «намагаються поставити спорт на службу агресії»;
- причетні до структури російських найманців для війни проти України.
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