Нові санкції проти Росії. Зеленський підписав три укази

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав три укази про введення в дію антиросійських санкцій РНБО.



Укази стосуються громадян РФ, які:

причетні до викрадення українських дітей;

є представниками сфери спорту РФ, які «намагаються поставити спорт на службу агресії»;

причетні до структури російських найманців для війни проти України.



«Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей. Підписав три укази для реалізації рішень РНБО. Проти тих росіян, які причетні до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей. Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться», – сказав він у своєму відеозверненні.

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Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук у січні заявляла, що її відомству «вдалося ідентифікувати та верифікувати дані 13 899 дітей, які були викрадені та депортовані російською армією». Дитячий омбудсмен України сказала, що лише 125 із них вдалося повернути додому.

За даними американських дослідників, уряд Росії керує системною мережею таборів та інших закладів, які сприяють перевихованню та усиновленню дітей з України – ці заклади в Росії та окупованому Росією Криму утримували щонайменше 6000 дітей з України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.