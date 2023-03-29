США стали провідним експортером нафти в країни Євросоюзу

Сполучені Штати замінили Росію як головного експортера нафти до країн Євросоюзу. У грудні 18 відсотків імпортованої Євросоюзом нафти припало на США, повідомив у вівторок Євростат.

Частка Росії, донедавна найбільшого постачальника нафти до Європи, впала з 31 відсотка у січні минулого року до 4% у грудні. Рік тому частка США становила 13%. Другим найбільшим постачальником нафти до країн Євросоюзу стала Норвегія. На неї припало 17 відсотків нафтових постачань.

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«До кінця 2022 року найбільшими постачальниками нафти до країн ЄС стали Сполучені Штати, Норвегія та Казахстан. Тим самим ЄС показав свою здатність адаптуватися до ситуації, що змінюється на нафтовому ринку і практично позбутися своєї залежності від російської нафти», - йдеться в заяві Євростату.

Росія минулого року помітно збільшила експорт нафти до Індії та Китаю, які набували її зі значною знижкою і, за словами міністра енергетики Росії Миколи Шульгінова, зуміла збільшити загальний обсяг нафти, що експортується. Водночас міністерство енергетики прогнозує падіння видобутку нафти та газу у 2023 році в Росії через зниження їх закупівель європейськими країнами.

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Пряме вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року змусило багато європейських країн скоротити імпорт російських енергоресурсів – нафти, природного газу та вугілля – для того, щоб позбавити Кремль валютних коштів на ведення війни. У грудні Євросоюз заборонив імпорт російської нафти, що перевозиться танкерами, і встановив стелю цін на нафту, що експортується з Росії. Він зараз становить 60 доларів за барель.

Євросоюз також різко скоротив імпорт російського газу. Імпорт упав з 31 відсотка у першому кварталі минулого року до 19 відсотків у грудні. Місце Росії як головного постачальника газу до Євросоюзу зайняла Норвегія. 31 відсоток газу, що споживається країнами Євросоюзу, нині імпортується з Норвегії. США стали другим найбільшим експортером газу. На них припадає 20 відсотків природного газу, що ввозиться Євросоюзом.