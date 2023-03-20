Ціна нафти на світових ринках опустилася до рівня грудня 2021 року

Ціни нафти зранку 20 березня впали до найнижчого від грудня 2021 року рівня, котирування марки Brent опускалися майже до 70 доларів за барель, а близько полудня за Києвом коливаються поблизу позначки 71 долар.

Як інформує Reuters, причиною падіння аналітики називають побоювання, що проблеми у банківській галузі можуть спричинити рецесію і скорочення попиту на пальне.

Також аналітики вважають, що 22 березня Федеральна резервна система США оголосить про чергове зростання облікової ставки на 0,25%, що додатково ускладнить роботу фінансових установ.

Падіння цін нафти відбувається на тлі повідомлень про угоду, згідно з якою найбільший банк Швейцарії UBS купує інший великий швейцарський банк Credit Suisse, якому загрожувало банкрутство. Крах фінансової установи такого рівня міг спричинити глобальний обвал ринків.