Доходи Росії від експорту нафти і газу в січні впали майже на 40% – Reuters

Через західні санкції та запровадження стелі цін доходи Росії від експорту нафти та газу в січні 2023 року впали майже на 40 відсотків порівняно з торішнім січнем, повідомляє Reuters із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За даними МЕА, в січні 2023 року доходи Росії від експорту нафти та газу становили 18 з половиною мільярдів доларів. Це на 38 відсотків менше ніж 30 мільярдів доларів, які Москва отримала за місяць до вторгнення в Україну.

За словами виконавчого директора МЕА Фатіха Бірола, причиною стали західні санкції проти експорту російських енергоносіїв. Дії Заходу «досягли своєї мети зі стабілізації нафтових ринків та скорочення доходів Москви від експорту нафти та газу», заявив Бірол. У МЕА очікують, що «це скорочення доходів від нафти і газу буде різкішим у найближчі місяці, і ще значнішим у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій».

Узгоджена країнами «Групи семи», Євросоюзом і Австралією стеля цін на російську нафту на рівні не вище 60 доларів за барель набрала чинності 5 грудня. Із 5 лютого цінові обмеження запроваджені і щодо російських нафтопродуктів.

З 1 лютого Росія запровадила заборону на постачання нафти «недружнім» країнам, які запровадили цінову стелю.

За підрахунками Reuters, у 2022 році постачання російського газу до Європи скоротилося майже на 46% порівняно з попереднім роком і досягло мінімальних значень з 2000 року. Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія припинила постачання газу до багатьох країн Євросоюзу, інші відмовилися від російського газу самі. Також на скорочення експорту вплинула аварія на «Північних потоках».

Кремль, який торік заробив на продажу нафти та газу близько 146 мільярдів євро, був змушений цього року розпочати продавати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит бюджету, зазначає Reuters.

На початку лютого міністерство фінансів Росії повідомило, що у січні доходи Росії від продажу нафти та газу скоротилися на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однією із причин у російському міністерстві фінансів назвали зниження цін на нафту. За даними агентства Bloomberg, російська нафта сорту Urals торгується на рівні половини від цін світових маркерних сортів – менш як 38 доларів за барель.