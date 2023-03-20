У Швейцарії рятують банківську систему – UBS купує Credit Suisse

Найбільший банк Швейцарії UBS придбає другий за розмірами банк країни Credit Suisse, який опинився на межі банкрутства. Такий розвиток подій міг би поставити під загрозу стійкість усієї світової фінансової системи.

Про угоду оголосили 19 березня після тривалих переговорів представники швейцарського центрального банку та уряду країни. Влада сприятиме UBS. Центробанк виділить фінансовій установі близько 100 мільярдів швейцарських франків (це близько 108 мільярдів доларів) додаткової ліквідності, повідомляє Reuters. «Це найкраще рішення щодо забезпечення довіри фінансовій системі», – заявили в Центробанку.

Сама сума операції з придбання Credit Suisse становитиме три мільярди швейцарських франків, повідомив банк. Акціонери Credit Suisse отримають частки UBS за схемою одна акція UBS за 22,48 акції Credit Suisse. Сума три мільярди швейцарських франків є нижчою за ринкову вартість акцій Credit Suisse, проте банк підкреслює, що досягнута домовленість за обставин, що склалися, – єдина можлива.

Про проблеми Credit Suisse відомо вже тривалий час. У лютому 2023-го банк прозвітував про найбільший річний збиток за останні роки, відтік клієнтів не припинявся, попри запевнення в стабільності банку. Черговим ударом по фінансовій установі стали недавні банкрутства великих американських банків Silicon Valley Bank та Signature.

Credit Suisse зі 167-річною історією входить до 30 системних глобальних банків, фахівці вважають, що його доля може позначитися на банківській системі всього світу.