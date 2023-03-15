Стурбованість щодо банку Credit Suisse схвилювала світові біржі

Швейцарський фінансовий регулятор FINMA і Центральний банк Швейцарії у спільній заяві запевнили вкладників, що Credit Suisse дотримується вимог до капіталів та ліквідності, що висуваються до системно значущих банків. Агентство Reuters зазначає, що таким чином головні фінансові установи Швейцарії спробували послабити побоювання, які виникли навколо Credit Suisse.

Як повідомляє Euronews, європейські фондові ринки впали 15 березня на тлі побоювань нового етапу банківської кризи. Спусковим механізмом стала новина, що Національний банк Саудівської Аравії, найбільший інвестор Credit Suisse, не має наміру надавати швейцарській фінансовій установі додаткову допомогу.

Національний банк Саудівської Аравії торік придбав частку Credit Suisse у розмірі майже 10% в рамках залучення капіталу, зобовʼязавшись інвестувати до 1,5 мільярда швейцарських франків.

Уряди кількох країн та один банк намагаються переконати Швейцарію у необхідності термінових дій, інформує Reuters із посиланням на свої джерела.

У спільній заяві швейцарських регуляторів немає вказівок на можливість впливу турбулентності американського банківського ринку на банки Швейцарії. Агентство Reuters зазначає, що FINMA та Центробанк Швейцарії мають на увазі нещодавні новини про крах американських Silicon Valley Bank та Signature Bank. Euronews пише з посиланням на аналітиків, що падіння акцій Credit Suisse знову викликало в інвесторів побоювання щодо стійкості глобальної банківської системи після краху минулого тижня Silicon Valley Bank.

Федеральне казначейство США спостерігає за розвитком ситуації навколо Credit Suisse та у звʼязку з цим підтримує контакт із глобальними гравцями, повідомив представник Міністерства фінансів США. На запитання щодо можливого впливу проблем Credit Suisse на американську банківську систему голова бюджетного комітету, сенатор Берні Сандерс сказав кореспондентові Reuters: «Стурбовані всі».