На тлі кризи довкола України акції падають, нафта злетіла до найвищого з 2014 року рівня

Акції в Нью-Йорку 22 лютого закрилися зниженням, оскільки інвестори були напружені через розвиток кризи довкола України.

Базовий індекс S&P 500 впав на один відсоток до 4 304,76 і тепер більш ніж на 10% нижчий від свого історичного максимуму, встановленого в січні.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1,4%, а Nasdaq також втратив понад 1,2% на торгах 22 лютого.

Індекси Dow і Nasdaq впали більш ніж на 2% незадовго до того, як президент США Джо Байден оголосив про першу хвилю санкцій щодо Росії, спрямованих проти російських банків та суверенного боргу.

Коли ціни на акції впали, ф’ючерси на сиру нафту досягли найвищого рівня з 2014 року, відбиваючи побоювання, що експорт енергоносіїв із Росії може бути порушений внаслідок конфлікту. Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,5% до 96,84 долара за барель, а ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 1,4% до 92,35 долара.

Раніше того ж дня європейські акції закрилися без змін, а російська фондова біржа впала.

Німецький DAX показав падіння найбільше серед основних європейських індексів. Він вважається більш уразливим через сильну залежність країни від постачання російського газу.

Ринки відреагували на побоювання НАТО, що Росія все ще планує повномасштабний наступ на Україну після визнання Москвою «незалежності» угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Основний фондовий індекс Росії, РТС, впав майже на 9% на початку торгів після втрат на попередніх трьох сесіях, що склали близько 25% його вартості.

Фондові ринки були як мінімум на 1% нижчими на більшості бірж у Європі та Азії. Ціни на ф’ючерси у США також різко впали. Ціни на нафту, з іншого боку, зросли через побоювання нового дефіциту та можливу втрату постачань з Росії, якщо західні санкції вдарять по енергетичному сектору Росії.

Ціни на сиру нафту, які вже зросли на понад 25% цього року, 22 лютого підвищились ще більше, при цьому нафта марки Brent вперше з 2014 року зросла майже до рівня 100 доларів, що призведе до підвищення роздрібних цін на АЗС.