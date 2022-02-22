Котирування нафти наближаються до 100 доларів за барель – уперше з 2014 року

Вартість нафти, провідного продукту російського експорту, зросла до максимуму за сім років, це сталося разом зі зростанням котирувань на всі сировинні ресурси. Попит на північноморський еталон Brent, російський Urals та інші сорти зростає на тлі російської агресії проти України та побоювань інвесторів щодо дефіциту постачання через це.

Котирування російського сорту нафти Urals у Середземноморʼї наблизилися до 100 доларів за барель. За даними міжнародне цінове агентство Argus, вперше це сталося ще 16 лютого. Той рівень був максимальним із 4 вересня 2014 року.

22 лютого ціна нафти Brent перевищила 99 доларів за барель уперше з вересня 2014 року.

Котирування нафти підвищуються в умовах високої геополітичної напруги у світі, а також через побоювання недостатньої пропозиції сировини внаслідок швидкого відновлення попиту, повідомило агентство.