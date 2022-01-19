Нафта подорожчала до максимуму за 7 років

Ціна нафти продовжує зростати 19 січня, оновлюючи максимуми з 2014 року. Причиною називають ризик перебоїв у постачанні з Близького Сходу.

Вартість березневих фʼючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:45 за київським часом склала $88,36 за барель, це на 85 центів (0,97%) вище за ціну закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 18 січня ці контракти подорожчали на 1,03 долара (1,2%) – до 87,51 долара за барель. Це максимальні позначки із 13 жовтня 2014 року.

У ніч із вівторка на середу на великому нафтопроводі Кіркук – Джейхан, який сполучає Ірак та Туреччину, стався вибух, через що роботу трубопроводу було припинено. Причину вибуху поки не встановлено, даних про загиблих не надходило.

Раніше стався удар безпілотників по території ОАЕ, внаслідок якого загинули троє людей. У цій атаці влада ОАЕ звинуватила єменських повстанців-хуситів. Внаслідок удару стався вибух, який завдав збитків трьом нафтовим цистернам в Абу-Дабі.