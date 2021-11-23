США поставлять на ринок частину стратегічних запасів нафти

Президент США Джо Байден 23 листопада оголосить про спрямування на ринок частини стратегічних нафтових запасів. У Вашингтоні розраховують, що цей захід допоможе знизити світові ціни на газ напередодні різдвяних канікул, повідомляє CNN.

Міністерство енергетики США поставить на ринок 50 мільйонів барелів нафти. Але очікуваний ефект цього кроку може виявитися недостатнім, оскільки нафта з'явиться на ринку, ймовірно, не раніше середини або кінця грудня.

У 2019 році внутрішнє добове споживання нафти в США становило приблизно 20,5 мільйона барелів, а 2020-го – 18,1 мільйона барелів. Такими є дані Управління енергетичної інформації США. На показники 2020 року сильно вплинула пандемія COVID-19.

Випуск на ринок 50 мільйонів барелів нафти заплановано Вашингтоном у координації з Китаєм, Індією, Південною Кореєю та Великою Британією. Офіційні джерела вважають, що скоординовані зусилля можуть мати більше значення у спробі знизити світові ціни на газ.

Наприкінці минулого тижня, за даними міністерства енергетики США, стратегічні запаси нафти у національних сховищах становили 604,5 мільйона барелів.