На Одещині пробурили нафтову свердловину – результати аналізів будуть впродовж кількох місяців

У Саратському районі Одещині пробурили нафтову свердловину глибиною 2 825 метрів. Роботи тривали близько двох місяців, зараз свердловина проходить етап випробувань. Про це на конференції Odesa Offshore Conference 2021 повідомив головний геолог приватної компанії – науково-виробничого концерну «Укрнафтоінвест» Мирон Фірман, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Цій компанії вже багато років належать спеціальні дозволи на розробку і буріння ділянок на півдні Одеської області. Проте робота на свердловиною розпочалась тільки в липні 2021 року – через півроку після того, як «Укрнафтоінвест» придбала компанія BGV Group Management.

«Зараз ми в процесі. Свердловина успішно завершена, розпочаті її випробування. Потрібно ще кілька місяців, щоб отримати результати і зрозуміти запаси нафти. За результатами цієї вже буде зрозуміло, скільки буде потрібно свердловин – їх можуть бути десятки для видобутку», – заявив Фірман, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

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Він додав, що аналізи покажуть не тільки запаси, але також те, наскільки «важка» нафта на різних горизонтах буріння. Крім нафтових пластів, у свердловині є невелика кількість розчиненого газу – його недостатньо для значного видобування.

У випадку, якщо буде вирішено видобувати на Одещині нафту, проблем із інфраструктурою по доставці нафти не буде, говорить Фірман. Він додав, що видобуток нафти в регіоні буде важкий – і через загально складний геологічний розріз, і через складе формування колекторів нафти. Умови значно складніші, ніж на Полтавщині чи в Закарпатті або в Дніпрово-Донецькій впадині, додав геолог.

На його думку, саме через ці складні умови нафту раніше і не видобували, хоча сьогодні робота «Укрнафтоінвесту» базується на польових дослідженнях радянських часів, в тому числі сейсморозвідувальних досліджень і пошукового буріння. Також на початку 2000-х років в регіоні проводилась розвідка і геолого-економічна пластів нафти й газу.