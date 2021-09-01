Котирування нафти незначно падають після рішення ОПЕК про збільшення видобутку

Котирування нафти незначно впали за результатами нових домовленостей країн-експортерів нафти. Станом на 21:05 за Києвом котирування нафти марки Brent втрачають близько чверті відсотка і становлять 71 долар 45 центів за барель.

Країни-експортери нафти на засіданні на рівні міністрів домовилися дотримуватися чинного плану поступового збільшення видобутку, і з жовтня виробництво зросте на 400 тисяч барелів на день, повідомляє Bloomberg.

2020 року через стрімке падіння попиту на нафту країни ОПЕК+ домовилися про рекордні скорочення видобутку. Наприкінці минулого року таке скорочення становило 7,7 мільйона барелів на добу, що становить 8% світової пропозиції.

Організація країн-експортерів нафти та її партнери, серед яких Росія, планують повне відновлення решти пропозиції до вересня 2022 року.