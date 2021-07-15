Нафтою на Одещині займатиметься співвласник АТБ – почали споруджувати свердловину

Взимку співвласник мережі АТБ придбав компанію, що має дозволи на видобуток нафти на Одещині, а на початку літа на півдні України вже почали споруджувати першу свердловину з шести запланованих. Думки експертів з цього приводу різняться. Хтось говорить, що нафти там недостатньо для серйозного видобутку, а хтось, що навіть більше, аніж нам відомо зараз.

22 червня компанія «Шамір Кемікал» повідомила, що працює над бурінням і спорудженням нафтової свердловини у Саратському районі Одеської області. Проєктна глибина свердловини - 3400 метрів, буровим підрядником виступає ТОВ «Спецмехсервіс». ТОВ «Шамір Кемікал» надаватиме послуги з бурових і тампонажних розчинів до глибини 2200 метрів протягом 45 діб, повідомляє профільне видання «ExPro Consulting».

Підрядник працює на замовлення власника дозволів на нафтовидобування ПрАТ «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест». Взимку компанію Лідії Черниш і Леоніда Козаченка придбав співвласник мережі супермаркетів АТБ Геннадій Буткевич. Згідно зі звітом з оцінки впливу на довкілля, зробленого ще у 2019 році, це лише перша з шести нафтових свердловин.

«З метою забезпечення підготовки нафти не нижче 3-ї групи якості у відповідності до ГОСТ 31378-2009 і відсутність вуглеводнів в підтоварній та супуньо-пластовій воді передбачається будівництво шести тимчасових замірних сепараційних пунктів збору, підготовки і відвантаження нафти, газу та газового конденсату для свердловин №4, №2, №10 Сергіївська, №3, №4 Розівська, №4 Ярославська продуктивністю 70 т/добу нафти, 10,0 тис.м3 /добу», – йдеться у звіті екологів. В «Шамір кемікал» Радіо Свобода пояснили, що додаткову інформацію можуть надати лише з дозволу замовників, але в «Укрнафтоінвест» проігнорували лист Радіо Свобода.

Раніше дозволами на нафтовидобування цікавились в компанії Вадима Новинського – Regal Petroleum. В листопаді 2019 повідомлялось, що сума угоди може сягати 40 мільйонів доларів, але навесні 2020 стало відомо, що сторони не дійшли згоди. Але нафта там є, говорив в інтерв’ю Expro технічний директор Smart Energy Віктор Дудзич.

«Ми проаналізували наявну геолого-технічну інформацію і вважаємо, що при застосуванні сучасних технологій та технічних рішень, що розроблені та впроваджуються на об’єктах групи Smart Energy, є висока ймовірність отримати промислові припливи з нових свердловин та підтвердити нафтогазоносність регіону», – заявив менеджер у квітні 2020-го.

«Чорне золото» на півдні України, на Одещині і Херсонщині, знайшли ще в 1970-ті роки, за часів СРСР, але не видобували – робити це в районі Тюмені та Нового Уренгоя було значно простіше з технічної точки зору.

Одеський НПЗ якраз і був побудований для обробки «важкої» нафти, говорить Радіо Свобода генеральний директор виконавчої дирекції Одеської міської організації роботодавців Євген Дрозд. В лютому 2019 року він проводив розширене засідання Одеської міської організації роботодавців України, на яке запросили і Сергія Гриневецького – нині голову Одеської обласної державної адміністрації, а тоді лише колишнього народного депутата. Свого часу, за словами Дрозда, саме Гриневецький передавав колишньому прем’єрміністру Миколі Азарову інформацію щодо нафти на Одещині, але той не зацікавився.

Радіо Свобода надали протокол засідання, де в тому числі, виступав заступник директора інституту прикладних проблем екології, геофізики, геохімії з питань нафти й газу Анатолій Самсонов. За його словами, глибина залягання нафти близько 5 кілометрів, а прогнозні запаси нафти на півдні України – 236 мільйонів тонн.

«Свого часу ми зверталися до Сергія Гриневецького – народного депутата України, який робив запит прем’єрміністру Миколі Азарову. Відповідь Азарова така, що за даними уряду в цих районах знаходиться всього лише 0,1% запасів вуглеводнів і через мізерність ніхто займатися ними не буде. Звідки такі дані, я як геолог не розумію, як і не розумію, хто ними користується і для чого. Скажу лише про однев регіоні вуглеводні є і їх кількість достатня для промислової розробки і здійснення програми енергобезпеки, проголошеної Президентом», – заявив Самсонов на засіданні. За словами Дрозда геолог навіть згадував про нафтове родовище на відстані лише 20 кілометрів від Одеси – Саратський район, де будує свердловину «Укрнафтінвест», знаходиться за 140 кілометрів від обласного центру.

Одеський нафтопереробний завод, який до 2013 року належав російській компанії «Лукойл», а до 2017 року «младоолігарху» Сергію Курченку, зараз знаходиться в управлінні державного Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). З 2017 по березень 2021 завод контролював Фонд державного майна України, але суд визнав спецконфіскацію заводу незаконною. АРМА має знайти заводу нову керуючу компанію для відновлення діяльності заводу.

За словами засновника і директора EXPRO Consulting Геннадія Кобаля, розвідані ще в радянські часи нафтові родовища, по-перше, не дуже великі, а по-друге, майже виключно нафтові, тоді як в Україні в першу чергу є інтерес до газових родовищ. Він також припускає, що компанія Новинського не стала купувати одеські родовища через певний обвал нафтового ринку навесні 2020 року.

«З комерційної точки зору в першу чергу цікавить природний газ. На Одещині не глибокі свердловини (~4 тисяч метрів згідно з ОВД – дов.авт.), українські буровики сьогодні бурять на Полтавщині і по 5, і по 6 тисяч метрів. Але всі бази бурових компаній знаходяться в Полтаві, їм простіше бурити на Полтавщині. А на Одещині видобуток ніколи не вівся», – повідомив Кобаль.

За словами Кобаля, вказані в ОВД об’єми в 70 тонн нафти і 10 тисяч кубометрів газу – дуже орієнтовні і приблизні, за неточність даних автори ОВД не будуть нести відповідальність. Він також нагадав, що умовами утримання дозволу на видобутку є певний об’єм робот, якій має виконувати власник дозволів.

«Дуже важливою складовою є виконання програми робіт. Не можна просто взяти ліцензію і нічого не робити, тому що тоді ліцензію можуть відібрати. Зараз ми швидше за все бачимо результат того, що власники дозволів злякались такої можливості і вирішили щось зробити», – вважає Кобаль. Він наголосив, що не обвинувачує компанію в цьому, але припускає таку можливість. При цьому навіть таке формальне буріння може забезпечити компанію додатковою інформацією, наприклад для продовження дозволів або для розрахунку можливого прибутку.

Викладач географії Атмосферної школи Андрій Уткін нагадує, що за даними Одеського національного університету розвідані на материковій частині Одеській області запаси нафти і газу, становлять відповідно 5,4 мільйона тонн і 0,14 мільярда кубометрів.

«Щодо очікуваного дебіту газу нової свердловини на Одещині, то він становить близько 5 тисяч кубометрів газу і 70 тонн нафти на добу. Це є досить непоганим показником, оскільки у світі середній показник від 10-15 т/добу, а на нових багатих родовищах цей показник сягає 100 тонн на добу», – заявив Уткін в коментарі Радіо Свобода.

За словами одеського експерта, завідувача відділу екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку НАН України Олега Рубеля, дозволи на видобуток 1990-ті роки брали «на майбутнє», частково, як актив для перепродажу, а вже зараз їх починають використовувати за призначенням.

«30 років тому засоби і методи розвідування нафти були трохи інші. Сьогодні точність аналізів і розвідки вочевидь підвищилась. Звісно, хотілось би, що видобуток нафти проходив під серйозним екологічним контролем, але гарно, що з’явились бізнесмени, що можуть собі дозволити довгострокові інвестиції. Сподіваюсь, вони будуть високотехнологічними», – говорить Рубель.

Видобуток нафти й газу дасть можливість зміцнити паливно-енергетичну базу України, забезпечить енергоресурсами населення і промисловість та створить робочі місця, вважають вчені. Головні питання – скільки там нафти і наскільки буде вигідно її видобувати.