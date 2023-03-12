Війна Росії проти України допомогла Saudi Aramco отримати історичний прибуток у 2022 році

Нафтовий гігант Saudi Aramco 12 березня повідомив про зростання прибутку до 161 мільярда доларів минулого року через підвищення цін на нафту, що є рекордним результатом для енергетичної компанії, яка має вирішальне значення для економіки країни.

Компанія – формально Saudi Arabian Oil Co. – заявила, що прибуток є «її найвищим річним прибутком».

Це сталося через зростання цін на енергоносії після того, як Росія почала війну проти України в лютому 2022 року. Ціни зросли через обмеження продажу московської нафти та природного газу на західних ринках. Результати Aramco відображають величезні прибутки американських і британських нафтових гігантів.

Saudi Aramco є державною нафтовою компанією Саудівської Аравії.