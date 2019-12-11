Компанія Saudi Aramco стала найдорожчою у світі

Всього через тиждень після першого публічного розміщення акцій (IPO) на рекордну суму 25,6 мільярда доларів США акції саудівського нафтового гіганта Aramco прискорили зростання, що зробило її найдорожчою світовою компанією, що котирується на біржі.

Акції нафтової компанії Саудівської Аравії (Aramco) піднялися на максимально допустимі 10%, коли 11 грудня вони стали торгуватися на фондовому ринку Ер-Ріяда. Таким чином, ринкова капіталізація компанії сягнула 1,88 трильйона доларів.

Другою за цим показником світовою компанією є американський комп’ютерний гігант Apple, який оцінюється приблизно в 1,2 трильйона доларів. Американська фірма Exxon Mobil Corporation була найбільшою нафтовою компанією за ринковою вартістю до розміщення акцій Aramco.

Продаж та розміщення акцій Aramco відбувається майже через чотири роки після того, як саудівський принц Мохаммед бін Салман запустив план продати частину найприбутковішої у світі компанії, оскільки країна прагне диверсифікувати свою економіку і зменшити залежність від нафтової галузі.