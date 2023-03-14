Суд в Німеччині відхилив позов компанії «Роснефть» про передачу її дочірніх компаній в держуправління

Федеральний адміністративний суд Німеччини відхилив позов компанії «Роснефть» до уряду країни – російська держкорпорація намагалася оскаржити запровадження зовнішнього управління двома її німецькими «дочками».

У вересні Rosneft Deutschland та RN Refining & Marketing перейшли під контроль держави та були передані на баланс Федерального мережевого агентства ФРН.

Підприємствам належав контрольний пакет акцій важливого для Німеччини нафтопереробного заводу PCK, розташованого у Шведті на сході країни.

Завод, що виробляє 12 відсотків усіх нафтопродуктів, що виготовляються у ФРН, забезпечує бензином і дизелем міста східної Німеччини, у тому числі столицю Берлін. Опікунське управління було призначено через загрозу припинення постачання нафти внаслідок повномасштабної війни, яку Росія розпочала в Україні.

Суд в Лейпцигу чотири дні розглядав позов «Роснафти», заслухавши свідчення численних свідків про стан справ усередині дочірніх підприємств російського концерну в 2022 році.

Міністерство економіки ФРН обґрунтувало своє рішення тим, що німецькі дочірні підприємства «Роснафти» могли зіткнутися з проблемами через санкції Євросоюзу щодо Росії. Банки та страхові компанії могли б припинити співпрацю з ними. Підприємствам загрожує банкрутство.

Зовнішнє управління на нафтопереробному заводі мало закінчитися 15 березня. Але відхилення позову «Роснафти» означає його продовження.