Суд у США видав ордер на арешт літака компанії «Роснефть»

Федеральний суд у Нью-Йорку в середу видав ордер на арешт літака Boeing 737, що належить компанії «Роснефть», повідомило міністерство юстиції США.

Суд вважає, що існують достатні підстави для звинувачень «Роснефти» у порушенні режиму санкцій, запроваджених США після російського вторгнення в Україну.

Літак, вартість якого оцінюється в 25 мільйонів доларів, вилітав і повертався до Росії щонайменше сім разів після запровадження санкцій, що порушує заборону для зроблених у Сполучених Штатах літаків на польоти до Росії без спеціальних схвалених американською владою ліцензій.

«Порушивши експортний контроль, «Роснефть» перетворила свій літак на предмет контрабанди», – пояснив рішення представник міністерства юстиції США Ендрю Едамс.

«Російським компаніям та олігархам доведеться заплатити за кричуще порушення санкцій, введених Сполученими Штатами проти Росії за несправедливу війну проти народу України», – йдеться у заяві федерального прокурора в Брукліні Бріона Піса.

Востаннє Boeing «Роснефти» прилітав до Сполучених Штатів у 2014 році. Тепер він може бути затриманий у багатьох країнах на запит США.