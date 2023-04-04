Фінляндія стала 31-м членом НАТО. А що зі Швецією, і до чого тут Ердоган?

Фінляндія стала 31-м членом НАТО після того як документ про ратифікацію членства отримав держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі міністрів НАТО, а прапор Фінляндії підняли біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Це сталося майже через рік від моменту спільного подання Фінляндією та Швецією заявок на членство в НАТО. Фіни змогли зняти застереження Туреччини та Угорщини, парламенти яких таки дали добро на приєднання Фінляндії. Але що тепер буде зі Швецією? Агенція Reuters поглянула на тему перешкоди шведському членству в НАТО.

Шведська стежина до НАТО перегороджена Туреччиною та Угорщиною, але Фінляндія змогла таки стали новим членом НАТО після рекордного за швидкістю процесу.

Аналітики не очікують, що Туреччина ратифікує шведську заявку до виборів в Туреччині, призначених на 14 травня. Навіть після них неясно чи Реджеп Таїп Ердоган змінить свою позицію. Угорщина, як виглядає, оглядається на Туреччину.

Передісторія питання

Російське широкомасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року переконало Швецію та Фінляндію відмовитися від нейтральності і позаблоковості.

Обидві країни вважають НАТО найкращим гарантом безпеки.

Угорщина дивилась на Туреччину, відкладаючи ратифікацію, яка має бути одноголосною з боку усіх членів НАТО

Переважна більшість членів НАТО швидко ратифікувала їхні заявки, вважаючи, що Фінляндія, яка має 1300 кілометрів кордону з Росією, та Швеція посилять альянс на Балтиці.

Після зволікання турецький парламент минулого тижня ратифікував фінську заявку.

Але Туреччина й далі блокує вступ Швеції, кажучи, що Стокгольм не сприймає достатньо серйозно стурбованість Туреччини щодо безпеки і не виконав повністю умови меморандуму, підписаного на саміті НАТО в Мадриді минулого року.

Угорщина дивилася на Туреччину, відкладаючи ратифікацію, яка має бути одноголосною з боку усіх членів НАТО.

Чому Туреччина проти?

Швеція критикувала Туреччину за порушення прав людини і недотримання демократичних стандартів, що розлютило політиків в Анкарі.

Туреччина каже, що Стокгольм дав притулок членам організацій, які Анкара вважає терористичними – Швеція це заперечує. Анкара вимагає їхньої екстрадиції, а Швеція не йде на це.

Шведські суди заблокували кілька екстрадицій.

Туреччина каже, що Стокгольм дав притулок членам організацій, які Анкара вважає терористичними – Швеція це заперечує

Останніми тижнями Туреччина висловила протест проти спалення в Стокгольмі під час однієї з акцій Корану, а також проти «повішення» опудала Ердогана під час іншої акції.

Анкару все це дуже обурило, а Стокгольм вважає це свободою слова.

Туреччина має проводити вибори 14 травня і Ердоган постав перед найсерйознішим викликом за два десятиліття перебування при владі.

Питання НАТО може відволікати увагу виборців від економічної кризи і теми зниження життєвих стандартів турків.

Перемога опозиції, – яка вже не виглядає чимось нереальним – посилила б шанси на швидке приєднання Швеції до НАТО.

А чому Угорщина не ратифікувала заявку Швеції?

Будапешт каже, що Стокгольм має недружнє ставлення до Угорщини вже багато років.

На відміну від Туреччини, Угорщина не має списку вимог, але каже, що її стурбованість має бути врахована

Угорщина незадоволена шведською критикою на адресу прем’єра Віктора Орбана, якому закидають порушення принципу верховенства права. Орбан відкидає це.

На відміну від Туреччини, Угорщина не має списку вимог, але каже, що її стурбованість має бути взята до уваги перед тим, як Будапешт ратифікує приєднання Швеції до НАТО.

Коли Туреччина погодиться на членство Швеції в альянсі?

Швеція каже, що її безпекові позиції посилились після подання заявки на членство в НАТО. Швеція отримала безпекові запевнення від кількох країн, включно зі США, Британією та Німеччиною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберґ сказав, що навіть важко уявити, щоб альянс не прийшов на допомогу Швеції якби їй щось загрожувало.

Швеція вже тісно співпрацює з НАТО і інтеграційні заходи вже здійснюються. Швеція має потужні військово-повітряні сили і флот підводних човнів, пристосований до умов Балтійського моря – це б посилило позиції НАТО на Балтиці.