Фінляндія стає 31-ю країною-членом НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підписав документ про вступ країни до НАТО, повідомила місія цієї країни в НАТО.

У Брюсселі, у штабквартирі Альянсу, сьогодні очікується церемонія підняття фінського прапора.

Фінляндія стала 31 країною, що приєдналася до НАТО.

Парламент Туреччини 30 березня ратифікував заявку Фінляндії на вступ до НАТО, усунувши останню перешкоду на шляху до вступу країни до Альянсу. За кілька днів до цього парламент Угорщини також схвалив приєднання Гельсінкі.

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Гельсінкі раніше дотримувався нейтралітету. Заявку на приєднання до військового союзу було подано у травні на тлі російського повномасштабного збройного нападу на Україну. Фінська влада зазначила, що керувалася міркуваннями безпеки, оскільки країна має досить протяжний кордон із Росією – понад 1300 кілометрів.

Після приєднання Фінляндії до НАТО спільний кордон країн-учасниць союзу із Росією збільшиться більш ніж вдвічі порівняно з 1 215 кілометрами зараз.

МЗС Росії заявило, що Москва у відповідь на приєднання Гельсінкі до Альянсу вживе заходів у відповідь «як військово-технічного, так і іншого характеру».