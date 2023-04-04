Залужний про розмову з Міллі: обговорили майбутні кроки ЗСУ для деокупації території України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про «змістовні телефонні перемовини» з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована. Особливу увагу приділили питанню постачання озброєння і боєприпасів. Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних сил задля деокупації території нашої держави. Домовилися і надалі активно взаємодіяти», – написав Залужний у фейсбуці ввечері 4 квітня.

Він також висловив вдячність Міллі за послідовну підтримку України.

Раніше сьогодні Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 2,6 мільярда доларів.

Зокрема, до пакету увійшли:

снаряди для систем ППО Patriot

снаряди для систем HIMARS

кілька різновидів боєприпасів

ракети TOW

близько 400 гранатометів із боєприпасами

11 тактичних автомобілів для відновлення техніки

61 важкий паливний танкер

вантажні автомобілі

обладнання для тестування і діагностики, щоби ремонтувати й обслуговувати автівки

В рамках ініціативи USAI Пентагон надасть, поміж іншого:

дев’ять машин із 30-міліметровими рушницями для протидії безпілотникам

10 мобільних ракетних антидронових комплексів із лазерним наведенням

три радари спостереження

боєприпаси

системи Javelin

протитанкові ракети

обладнання для ремонту та зв’язку

фінансування для тренувань та підтримки.

Це 35-ий пакет допомоги Міністерства оборони Сполучених Штатів від серпня 2021 року.