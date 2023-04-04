Залужний про розмову з Міллі: обговорили майбутні кроки ЗСУ для деокупації території України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про «змістовні телефонні перемовини» з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
«Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована. Особливу увагу приділили питанню постачання озброєння і боєприпасів. Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних сил задля деокупації території нашої держави. Домовилися і надалі активно взаємодіяти», – написав Залужний у фейсбуці ввечері 4 квітня.
Він також висловив вдячність Міллі за послідовну підтримку України.
Раніше сьогодні Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 2,6 мільярда доларів.
Зокрема, до пакету увійшли:
- снаряди для систем ППО Patriot
- снаряди для систем HIMARS
- кілька різновидів боєприпасів
- ракети TOW
- близько 400 гранатометів із боєприпасами
- 11 тактичних автомобілів для відновлення техніки
- 61 важкий паливний танкер
- вантажні автомобілі
- обладнання для тестування і діагностики, щоби ремонтувати й обслуговувати автівки
В рамках ініціативи USAI Пентагон надасть, поміж іншого:
- дев’ять машин із 30-міліметровими рушницями для протидії безпілотникам
- 10 мобільних ракетних антидронових комплексів із лазерним наведенням
- три радари спостереження
- боєприпаси
- системи Javelin
- протитанкові ракети
- обладнання для ремонту та зв’язку
- фінансування для тренувань та підтримки.
Це 35-ий пакет допомоги Міністерства оборони Сполучених Штатів від серпня 2021 року.
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